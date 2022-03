Wiederbeginn nach Corona-Pause : Traumstart für die Büchermeile in der Düsseldorfer Altstadt

Bei Sonnenschein nach Büchern konnten Spaziergänger am Wochenende auf der Rheinuferpromenade in der Altstadt. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Die Premiere im neuen Jahr profitierte vom Sonnenwetter. Die Zahl der Händler war allerdings noch geringer als früher – auch wegen Corona. Die Büchermeile plant jetzt wieder mit drei Terminen im Jahr.

(arl) Die Büchermeile in der Altstadt ist wieder da – und hat am Wochenende eine Vielzahl von Besuchern angezogen. Nach einer Corona-Pause, die nur von einer einzigen Veranstaltung im September unterbrochen wurde, soll es in diesem Jahr wieder drei Termine geben. „Sensationell“ fand Frank Hermsen vom Veranstalter Altstadt-Marketing den Auftakt. Nicht nur, dass das Frühlingswetter den Händlern gute Geschäfte versprach. Die Atmosphäre sei einfach toll. „Die Leute sind hungrig hinauszugehen“, sagte Hermsen.

Rund 40 Händler boten auf der Rheinuferpromenade zwischen dem Burgplatz und der Brücke auf Höhe des Alten Hafens ihre Waren an. Neben viel gebrauchter Bellestristik gab es unter anderem auch Comics, Kinderbücher, Bildbände und LPs. An den Büchertischen war viel los, ein Teil der Besucher trug wegen der Enge einen Mundnasenschutz. Am Konzept hat der Veranstalter wenig geändert Es gab Klaviermusik und einige Gastronomie-Angebote, neu dabei war Flammkuchen. „Wir wollen aber vor allem auf das Bewährte setzen“, sagt Hermsen.

Im Vergleich zu früheren Zeiten war die Meile allerdings ein ganzes Stück kürzer, früher reichte sie deutlich über die Brücke am Alten Hafen hinaus. Hermsen verweist auf Terminprobleme einiger Händler, außerdem habe es durch Corona einige Geschäftsaufgaben gegeben. Das betreffe vor allem Händler, die ohnehin kurz vor dem Ruhestand standen, so Hermsen. Bei den beiden anderen Terminen in diesem Jahr soll die Büchermeile aber wieder wachsen. An den Wochenenden 25. und 26. Juni sowie 24. und 25. September sind die weiteren Ausgaben geplant, die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr.

(arl)