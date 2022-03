Schulprojekte in Düsseldorf : Mit Gedichten und Blumen wird Frühlingsstimmung geweckt

Grundschüler Jonathan hat eines seiner Gedichte zum Frühlingsbeginn an eine Passantin verschenkt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Jedes Jahr überraschen Viertklässler der Beckbuschschüler Passanten auf der Straße mit selbst geschriebenen Werken zum Frühlingsanfang.

Mit Gedichten in den Händen ordneten sich die Schüler der Klasse 4c an der Beckbuschschule im Vorraum des Schulhofs ein. Vor lauter Aufregung hüpften einige von ihnen immer wieder auf und ab. Klassenlehrerin Sonja Waßmuth, ausgestattet mit einem Bund Blumen in der Hand, gibt das Startsignal. „Okay, wir können losgehen“, verkündete die Lehrerin und die euphorische Gruppe zog los, um Passanten in der Umgebung zu überraschen.

Für Sonja Waßmuth war es nun schon der dritte Jahrgang, mit dem sie Frühlingsgedichte und Blumen an Passanten in der Umgebung verteilte. „Das steht zum Frühlingsbeginn immer auf dem Plan und die Kinder lieben das“, so Waßmuth. Die Jungen und Mädchen hatten die Gedichte rund um den Frühling vorher selbst geschrieben, um sie dann Passanten vorzulesen und zu schenken. „Wir wollen Leuten, die wir auf der Straße treffen, eine Freude machen“, erzählt die zehnjährige Marlene, welche selber vier Gedichte geschrieben hatte. Zu jedem poetischen Werk gab es außerdem eine Frühlingsblume dazu. „Ich finde das sehr nett, dass die Kinder sich da so Mühe geben und ein kleines Gedicht schreiben“, sagt Anna Tong, welche sich selber über eines vom neunjährigen Jonathan freuen durfte.

Auch der zehnjährige Tammo überreichte eines seiner Gedichte und versüßte damit Ulrike Hoberg den Tag: „Ich bin jetzt so überrascht. Mir ging es eigentlich gar nicht gut, weil ich gerade vom Arzt komme und Fieber hatte. Aber da habe ich mich jetzt richtig drüber gefreut“, erzählt die Passantin. Das Gedicht von Tammo würde nun einen Ehrenplatz bekommen.

Auch in der örtlichen Bäckerei wurde von den Grundschülern frühlingshafte Stimmung verbreitet. „Solche schönen Gedichte müssen belohnt werden“, verkündete Bäckereifachverkäuferin Monika Tekin, und gab daraufhin jedem Kind ein Brötchen mit auf den Weg.