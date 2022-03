Politik in Düsseldorf : Jetzt startet in Düsseldorf der Landtagswahlkampf

Vor dem Landtag präsentierten drei der vier Düsseldorfer SPD-Kandidaten ihre Wahlplakate (v.l.): Jürgen Bohrmann (Süd), Oliver Schreiber (Ost) und Markus Herbert Weske (Nord). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die SPD hat als erster Düsseldorfer Parteiverband ihre Kampagne vorgestellt. Nicht nur die Bundestagsparteien treten in Düsseldorf an. Wie in Düsseldorf gewählt wird und was in den Prognosen steht.