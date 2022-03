Rekorde bei Spritpreisen : Von der Taktik an der Tanke

Oberarzt Reinhard Nemeth tankt am Freitag seinen Touran. Für Oberschicht und Mittelschicht seien die hohen Spritpreise „Luxusprobleme“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Beim Besuch an der privaten Tankstelle an der Ahnfeldstraße zeigt sich, wie hohe Spritpreise das Verhalten der Kunden beeinflussen. Sie sagen auch, was sie von den politischen Plänen zur Entlastung halten.

Diese Gelegenheit wollte sich Marlies Boos nicht entgehen lassen. Bei 2,08 Euro steht der Liter Benzin an der privaten Tankstelle an der Ahnfeldstraße am Freitagmittag. Deshalb ist sie spontan rangefahren, um für 30 Euro nachzufüllen. Eigentlich sei das nicht nötig gewesen. Aber 2,08 Euro für einen Liter Benzin gilt manchem Autofahrer jetzt offenbar als halbes Schnäppchen. Die Preise lagen eben kürzlich noch deutlich höher. Vergessen scheinen Zeiten, als 2020 der Diesel im Schnitt 1,11 Euro kostete.

Hinzu kommt, an der mehr als 60 Jahre alten Tankstelle bemüht sich Inhaber Udo Andrees stets um niedrigere Preise im Vergleich zur Konkurrenz. Tatsächlich sind Diesel und Benzin zur gleichen Zeit an der wenige Meter entfernt liegenden Aral-Tankstelle um zehn Cent teurer als es die hier mit der Hand montierten schwarzen Zahlen anzeigen.

Marlies Boos sagt, dass sie eigentlich eine „gute Rente“ bekomme. Aber sie habe ihr Verhalten dennoch angepasst. Ihr Audi-Cabrio mit dunkelroten Ledersitzen sei ein Traum gewesen, den sie sich vor zehn Jahren erfüllt habe. Doch jetzt lasse sie diesen Traum öfter mal stehen. Nehme lieber den Zug, um ihren Freund in München zu besuchen. Sie sei zuletzt sogar abends noch mal losgefahren, wenn sie in einer App günstigere Spritpreise gesehen habe.

An der Ahnfeldstraße kam es zuletzt sogar zu einem Chaos, weil ein Systemfehler einen viel zu günstigen Preis für die Tankstelle angezeigt hatte. Diese Preise, ob mal höher oder niedriger, gehen eben an vielen nicht spurlos vorüber. Eine Zapfsäule weiter steht eine 66 Jahre alte Frau im Jeanshemd und mit modischen Sneakern an ihrem gepflegten Golf. Auch sie sagt, dass der Tank eigentlich noch zu drei Viertel voll gewesen sei, die Preise aktuell aber vergleichsweise günstig.

Deshalb hat auch die alleinerziehende Mutter Lisa Pascha ihren Kleinwagen vollgetankt, für 71 Euro E10. „Ich kann mir den Luxus nicht leisten, da nicht drauf zu achten.“ So tanke sie mittlerweile nur noch nach einem Preisvergleich auf der App. Eigentlich hatte sie sogar einen günstigeren Tarif an der Münsterstraße gesehen, doch der war kurz danach nicht mehr aktuell. Dennoch habe sie jetzt taktisch vollgetankt. Wer weiß, bald könnten die Preise ja wieder höher sein.

Nicht nur beim Tanken geht die 33-Jährige umsichtiger vor, erzählt sie. „Ich nutze die Klimaanlage im Auto nicht mehr, ich lade da nicht mehr mein Smartphone auf.“ Und wenn es machbar sei, lasse sie das Auto stehen. Sie habe sich sogar schon bei der Abwägung erwischt: „Eis essen oder Auto fahren?“

„Cool“ findet sie dagegen, dass sie nach den Plänen der Bundesregierung bald für neun Euro im Monat mit Bus und Bahn unterwegs sein kann. Insgesamt fallen die Reaktionen auf die politischen Entlastungspläne allerdings eher kritisch aus. Otto Huthmann sagt als FDP-Mitglied während er den Fiat Punto seiner Freundin volltankt: „Ich weiß nicht, was meine Partei da geritten hat.“ Man solle nicht versuchen, mit Entlastung zu punkten, während man doch wolle, dass der Verbrauch von Rohstoffen seinen Preis hat.

Der Oberarzt Reinhard Nemeth in Lederjacke und mit schwarzer Brille äußert ebenfalls Unverständnis. „Ich brauche diese Entlastung nicht. Oberschicht und Mittelschicht müssen bereit sein, diese Preise zu bezahlen. Das sind Luxusprobleme.“ Geholfen werden müsse gezielter denen, die finanziell schlechter dastehen.

76,95 Euro kostet die halbe Tankfüllung für seinen braunen Touran mit Anti-Nazi-Aufkleber hinten drauf. „Ich fahre in meine Heimatstadt Wien, deshalb muss ich tanken.“ In Düsseldorf fahre er eigentlich sonst nur Rad und Bahn. Zur Arbeit in die Klinik nach Duisburg dauere ihm die Fahrt mit dem ÖPNV allerdings zu lange, deshalb fahre er da meistens mit dem Auto.

Auch Tim Brosius braucht sein Auto für den Weg zur Arbeit. Der 30-jährige Bauarbeiter in Arbeitskluft schaut auf einen Betrag von über 100 Euro auf der Tanksäule. „Ich muss auf Baustellen in der Region arbeiten, das geht nur mit dem Auto.“ Deshalb freue er sich über die kommende Entlastung von politischer Seite, da er zurzeit spürbar weniger Geld in der Tasche habe. „Aber das hätte besser gestaffelt werden müssen.“