Ausgehen in Düsseldorf : Walid El Sheikh gibt den Club „Oh Baby Anna“ ab

Gastronom Walid El Sheikh im Club „Oh, Baby Anna“ in der Altstadt, den er nun an Daniel Raeck übergab. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Dafür startet der Gastronom an diesem Wochenende im Medienhafen den Club-Betrieb im „The Paradise Now“. Ein Nachfolger für den Club in der Altstadt ist bereits gefunden.

Nach rund zwei Jahrzehnten hat sich Großgastronom Walid El Sheikh dazu entschieden, das „Oh Baby Anna“ abzugeben. Ein Nachfolger ist für den Electro-Club in der Altstadt bereits gefunden, Daniel Raeck will ab dem 2. April mit kleinen Neuerungen, aber unter dem alten Namen an der Andreasstraße neu durchstarten.

Raeck ist auch Betreiber des in der Szene bekannten und sehr beliebten Clubs „102“ in Neuss und ein Fachmann auf dem Gebiet elektronischer Musik. Und genau das hat für Walid El Sheik das „Oh Baby Anna“, das wegen der Corona-Pandemie und eines Wasserschadens lange geschlossen war, auch verdient. Ihm selbst seien dagegen die Einblicke in die Kultur der elektronischen Musik zuletzt immer schwerer gefallen, 100 Prozent Leidenschaft und Engagement seien so nicht mehr möglich gewesen, weshalb ihm wiederum die Übergabe des Clubs an Raeck nicht schwerfiel. „Unser Schätzchen hat es verdient, einen neuen Hüter zu bekommen und Dani ist der optimale Mann dafür. Ich kenne ihn und sein Team schon sehr lange, deshalb muss sich niemand Sorgen machen“, sagt Walid El Sheik, der zwar jetzt Abschied vom „Oh Baby Anna“ nimmt, aber an diesem Wochenende dennoch in Feierlaune sein wird.

Im vergangenen August öffnete im Düsseldorfer Medienhafen das „The Paradise Now“. Es ist Restaurant, Bar und Bistro in einem – und jetzt startet Walid El Sheikh mit seinen Geschäftspartnern auch den Club-Betrieb. Ansprechen will das „The Paradise Now“ nicht das ganz junge Publikum, sondern vielmehr die Älteren. „Von Ende 20 bis 60, 70 oder meinetwegen 80 wird man bei uns gute Musik genießen können“, sagt der Großgastronom. Um 20 Uhr geht an der Hammer Straße schon immer los, 400 Menschen können am Wochenende im neuen Club tanzen – und dienstags soll es ab 20 Uhr immer eine Afterwork-Party geben.

