Nicht nur technisch etwas Besonderes : Düsseldorfer Studenten bekommen Studio für Podcasts und Popmusik

Düsseldorf An der Robert-Schumann-Hochschule wurde „Klang und Realität“ eröffnet: Ab dem Wintersemester können Musikstudenten dort Hörspiele produzieren, komponieren oder Popmusik abmischen.

Sie bedankte sich besonders beim Tontechniker Guido Apke, der einen Arbeitsraum geschaffen habe, der nicht nur eine optimale Akustik aufweise, sondern durch seine offene Atmosphäre auch zum kreativen Arbeiten inspiriere. Besonders die beleuchtete Deckenarchitektur in Form einer Iris, inspiriert vom Düsseldorfer Zero-Künstler Heinz Mack, sticht Besuchern sofort ins Auge, verleiht sie dem Studioraum doch Leichtigkeit und Eleganz.

Das neue Studio richtet sich vor allem an Studierende des Studiengangs Klang und Realität und hat einige technisch Raffinessen. Herzstück des Studios ist ein analoges Mischpult von der deutschen Firma Zähl. Zu den Besonderheiten des Geräts zählen die sogenannten CV-Schnittstellen (CV: Control Voltage/deutsch Steuerspannung), an denen sich zum Beispiel analoge Synthesizer anschließen lassen. Zudem gibt es vor Ort ein Paar Drei-Wege Koaxial-Lautsprecher. Für die individuelle Klanggestaltung gibt es eine Vielzahl von Outboard-Equipment und Effektgeräten. Gegenüber der Studiotechnik laden akustisch optimierte Tische und Stühle zum Austauschen und Verweilen ein. Zwei hochwertige Mikrofone bieten sich für Sprachaufnahmen an.