Sportwettkampf in Düsseldorf : Ungewöhnlicher Triathlon aus Hockey, Golf und Tennis

Düsseldorf Athleten in einem fortgeschrittenen Alter messen sich am Wochenende in Düsseldorf in gleich drei Sportarten. Teams aus ganz Deutschland reisen dafür an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Es ist ein etwas anderer Triathlon, als der, den man so landläufig kennt. Es wird nicht geschwommen, kein Rad gefahren, allenfalls wird gelaufen. Aber auch das dient nur als Mittel zum Zweck, eben um Golf, Tennis und Hockey zu spielen. Zum 28. Mal treffen sich Senioren-Teams aus ganz Deutschland, um die inoffizielle nationale Hotego-Meisterschaft (Hockey/Tennis/Golf) auszuspielen.

Bereits zum vierten Mal ist das Triple Talent Team (TTT) aus Düsseldorf der Ausrichter. „Tennis und Hockey wird beim Düsseldorfer Hockey Club und Golf im GC Hubbelrath gespielt“, erläutert Ingolf Rayermann. Er ist im TTT für die Organisation des Golfturniers (am 29. Juli) zuständig. Tennis und Hockey sind am 30. und 31. Juli dran.

Eine Hotego-Mannschaft besteht aus maximal 15 Spielern. Die Spieler müssen im Veranstaltungsjahr das 40. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben. Jeder Spieler muss mindestens zwei Sportarten ausüben, eine davon muss Hockey sein. Zwar sind die Athleten bereits in fortgeschrittenem Sportleralter, aber der Ehrgeiz ist immer noch groß. „In fast jeder der acht Mannschaften stehen ehemalige Hockey-Nationalspieler, mindestens aber Bundesligaspieler“, sagt Rayermann.

Fünfmal hat das TTT die nicht offizielle Deutsche Meisterschaft gewonnen. Diesmal allerdings wird es wohl nichts mit dem Triumph. „Als Gastgeber halten wir uns vornehm zurück“, verspricht Rayermann. Und doch ging er in den letzten zwei Wochen jeden morgen auf die Hubbelrather Anlage, um an seiner Golf-Form zu feilen. Und auch einige andere Sportler aus dem Team wurden beim GC Hubbelrath gesehen, als sie an der Ausweitung des Heimvorteils arbeiteten.