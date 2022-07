Unterstützung : Mieterverein und DGB fordern für Mieter Hilfe der Stadt

Düsseldorf Angesichts steigender Mieten und Nebenkosten setzen sich der Mieterverein und der Deutsche Gewerkschaftsbund für bessere Unterstützung durch die Politik gerade für Mieter mit geringem oder mittlerem Einkommen ein.

Mit einigen Forderungen haben sich der Mieterverein und der DGB Stadtverband Düsseldorf an die Stadt gewandt. Angesichts der hohen Inflation, weiter stark steigender Mieten, einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, des Ukraine-Krieges und der Pandemie sowie der explodierenden Energiekosten wollen sie die Sorgen und Ängste der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen in die Öffentlichkeit tragen.