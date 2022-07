Protestaktion : Die Ärmsten leiden unter Krisen enorm

Düsseldorf FiftyFifty macht mit einer Aktion vor dem Düsseldorfer Rathaus auf die prekäre Lage der Betroffenen aufmerksam. Es ist der Auftakt einer ganzen Protestreihe.

Rund 20 Prozent der Düsseldorfer seien von Armut betroffen. Für sie „ist am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig“, wie Hubert Ostendorf, Gründer von FiftyFifty bei einer Kundgebung am Donnerstag vor dem Rathaus sagt. 140 Papiertüten mit der Aufschrift „Das Geld ist alle...“ hat der gemeinnützige Verein zur Unterstützung von Obdachlosen vor dem Rathaus aufgestellt, „um die Politik und Gesellschaft schon frühzeitig auf die Thematik aufmerksam zu machen, dass immer mehr Menschen in Armut leben“, wie der Sprecher des Vereins, Oliver Ongaro, erklärt.