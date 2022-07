Im Stadtfenster der Zentralbibliothek Düsseldorf : Macher von „Metropolitan“ zu Gast bei Musik-Gesprächen

Frederike Möller führt das Gespräch. Foto: Ido-Orgelfestival

Düsseldorf In der Reihe „Musik im Gespräch!" kommt am Dienstag der Regisseur und Produzent Frederik Göke als Gast zu Frederike Möller in die Zentralbibliothek.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menschen hinter den Noten und den Instrumenten kennenlernen – darum geht es in der Interview-Reihe „Musik im Gespräch!“. Immer steht eine Persönlichkeit des Düsseldorfer Musiklebens im Mittelpunkt. Der Interview-Gast am Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr, im Stadtfenster der Zentralbibliothek heißt Frederik Göke. Das Gespräch mit dem Regisseur und Produzenten führt die Pianistin und Festivalmacherin, Frederike Möller.

Göke hat an der Hochschule der Künste in Bern Schauspiel studiert und während des Studiums seine Leidenschaft fürs Regie-Führen entdeckt. Er produziert Image-, Produkt- und Werbefilme.

In Düsseldorf hat er sich mit seiner Musiktheater-Trilogie „Metropolitan“ einen Namen gemacht. In den Jahren 2017 bis 2019 inszenierte er die Trilogie über die Kunstkonzepte der neuen U-Bahn-Stationen der Wehrhahnlinie im öffentlichen Raum. Dabei entstand eine Melange aus Tanz, Theater und Musik.

„Metropolitan I“ entstand im Herbst 2017 im öffentlichen Raum zwischen der Station Benrather Straße und dem Carlsplatz. Fünf „außerirdische Protagonisten“ wandeln – begleitet von befremdlichen, elektronischen Klangbildern durch den futuristischen Raum. „Metropolitan II“ (2018) basiert auf dem Installationskonzept „Spur X“ des U-Bahnhofs Kirchplatz von Enne Haehnle und der Glasmalerei von Jochem Poensgen. „Metropolitan III“ (2019) ist dem Raumkonzept „Achat“ des U-Bahnhofs Graf-Adolf-Platz gewidmet. Während der Corona-Pandemie hat er die adaptierte Fassung der dreiteiligen Arbeit „Metropolitan“ in der Tonhalle zur Aufführung gebracht. Zu weiteren Projekten Gökes gehört „R.A.P. – Rhymes against Pollution“, bei dem Grundschüler ein Lied über Umweltschutz entwickeln, und die musikalisch-literarische Expedition „Climbing Utopia“.

Im Fokus des Gesprächs steht diese Regiearbeit. Außerdem können sich Musikliebhaber schon den nächsten Termin im Kalender eintragen. Am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr wird Thomas Kalk, Leiter der Musikbibliothek, den Medienkünstler und Komponisten Martin Tchiba als Gast begrüßen.