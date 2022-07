Kultur und Begegnung im Süden : Neue Möbel, neue Technik und ein neuer Name für die Freizeitstätte

Maren Siegel (hier im bald neu gestalteten Veranstaltungssaal) leitet die Freizeitstätte Garath. Sie ist in dem Stadtteil aufgewachsen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Garath Der Umbau der Freizeitstätte in Garath geht auf die Zielgerade. Wie mehr Mitarbeiter und modernes Design das Bürgerzentrum aufwerten.

Ein bisschen Geduld brauchen die Garather noch, bevor das Bürgerhaus im Zentrum des Quartiers wieder zum Alltag gehört. Doch immer deutlicher wird, wie die für annähernd sechs Millionen Euro erneuerte Freizeitstätte aussehen wird. Beim Rundgang durch die bald fertige Baustelle wird klar, dass das Kultur- und Veranstaltungszentrum im Stadtsüden eine erhebliche Aufwertung erfährt. Das gilt nicht nur für Haustechnik, Veranstaltungssaal und Café, sondern auch für die Man-Power. Künftig werden neun Mitarbeiter (bislang fünf) sowie ein Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes für das Angebot verantwortlich sein.

„Eine große Chance ist das für den Stadtteil, aber auch für unsere Begegnungsstätte“, sagt Maren Siegel. An diesem Morgen steht sie im fast fertigen Veranstaltungssaal. Zwei Handwerker sind dabei, große Vorhänge abzuhängen, hinter denen bei einer geringeren Zuschauerzahl die Tribüne künftig verschwinden kann. „Sie wurden etwas zu früh angebracht und sollen unter den noch anstehenden Arbeiten nicht leiden“, sagt Siegel. Zu den großen Investitionen in diesem Saal zählt eine Lüftungsanlage, deren Herzkammer eine Etage tiefer steht. Die Kästen, die das neue System am Laufen halten, belegen eine lange Querwand.

Info Internationale Artisten im August zu Gast Name Die Abstimmung über den neuen Namen ist abgeschlossen. Derzeit läuft die Auswertung. Festival Mit der zweiten Auflage des Pop-Up Artistik Festivals wird sich das Garather Hauptzentrum zu einer Bühne verwandeln, die am Samstag und Sonntag, 6./7. August, 11 bis 20 Uhr, von vier internationalen Artisten bespielt wird. Workshops Am Montag, 8. August, bieten die Artisten 45-minütige Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren in der Turnhalle der Gesamtschule an. Karten gibt es an der Kasse der Freizeitstätte. Abos Der Abo-Verkauf für die neue Spielzeit beginnt am 16. August – vor Ort sowie unter www.ztix.de.

Modern ist auch das Design der Räume, die Mitarbeiter und Besucher von November an nutzen werden. So wird die Theke des Cafés, das auch eine Außenterrasse haben wird, mit einer orange-roten Rückwand zu einem Blickfang. Zumindest farblich spiegelt das die 1970er Jahre wieder, aber die konkrete Umsetzung ist hochmodern. Selbst das Mobiliar im Empfangsbereich ist stylisch und damit ganz anders als der oft rustikale Charme städtischer Möblierungen. So werden die Mitarbeiterstühle an den drei Tischen, an denen künftig die Bürger Fragen stellen oder Veranstaltungen buchen können, mit schwarz gepunkteten orangenen Bezügen ebenfalls zu einem Blickfang.

Zum Konzept der künftigen Freizeitstätte gehört Transparenz. „Am liebsten hätte ich diese Plätze ganz offen gestaltet, also ohne jede Abtrennung zum Flur hin, aber nicht zuletzt der Brandschutz sprach dagegen“, sagt Siegel. Mit viel Glas sei ein guter Kompromiss gefunden worden. Die gelernte Diplom-Sozialarbeiterin, die inzwischen auch einen Masterabschluss in Kulturwissenschaften und Medien hat, arbeitet seit acht Jahren in der Freizeitstätte. Eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn Siegel, die auch für Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten zuständig war, ist hier aufgewachsen. „Mir gefällt, dass die Menschen hier noch nicht so satt sind wie in der City oder in anderen Stadtbezirken. Sie können noch ehrlich staunen, wenn beispielsweise Straßenkünstler ihre Ideen unter freiem Himmel umsetzen“, sagt sie. Die nächste Gelegenheit zu diesem Staunen haben die Garather bereits am übernächsten Wochenende (siehe Info) beim Pop-Up Artistik Festival.

Rund 60 Veranstaltungen im Jahr bot das Team der Freizeitstätte – teilweise in Kooperation mit anderen – vor der Corona-Pandemie an. „Das ist womöglich ausbaufähig, aber genaue Zahlen haben wir dazu noch nicht im Kopf“, sagt Siegel. Tatsächlich sei man noch weit von der Nachfrage der Vor-Coronazeit entfernt. „Früher waren die Mitarbeiter begeistert, wenn wir ausverkauft waren. Heute freuen sie sich, wenn mehr als 100 der insgesamt rund 250 Plätze belegt sind“, meint die Leiterin. Spielraum für Zuwachs gibt es aber: Der Ansatz für den Jahresetat wurde um 50.000 auf nun 250.000 Euro erhöht.

„Damit senden wir ein klares Signal, wie wichtig uns die Rolle ist, die dieser Standort für das Gemeinwesen im Süden der Stadt spielt“, sagt Jugendamtsleiter Stephan Glaremin, zu dessen Amt die Einrichtung gehört. Ob die Freizeitstätte bei der Eröffnung im November noch so heißen wird, ist allerdings offen. Denkbar ist, dass sich die Garather an einen neuen Namen gewöhnen müssen. Gerade ist eine Online-Umfrage zu Ende gegangen, bei der Bürger nicht nur über Vorschläge wie etwa „Kultur Süd“ und „Lady Gara“ abstimmen, sondern auch eigene Namensideen nennen konnten. Hintergrund ist, dass viele Bürger bei „Freizeitstätte“ eher an eine klassische Jugendeinrichtung als an einen Kulturbetrieb denken. „Wir sind neugierig, was die Abstimmung ergab, werden das Ergebnis aber nicht automatisch übernehmen, sondern mit der Stadtspitze und dem Jugendhilfeausschuss abstimmen“, sagt Glaremin.

(jj)