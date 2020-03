Schulen in Düsseldorf : Schulamt bereitet sich auf viele Neubürger im Linksrheinischen vor

Stadtbezirk 4 In den nächsten Jahren werden vor allem rund um den Albertussee viele neue Wohnungen entstehen. Die Stadt rechnet damit, dass auch Familien in die neuen Quartiere ziehen und baut zum Teil die Zügigkeit aus.

An den Gemeinschaftsgrundschulen Wickrather Straße in Lörick und Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Oberkassel seien drei zusätzliche Züge geschaffen worden, die katholische Grundschule Niederkassel sei eigentlich zweizügig, würde aber seit einiger Zeit immer drei Klassen pro Jahrgang schaffen. „Da wollen wir natürlich etwas unternehmen, damit wir die Dreizügigkeit dauerhaft anbieten können“, so Hölsken. Erweiterungsbedarf sieht der Experte vor allem an der Heinrich-Heine-Grundschule in Heerdt, „wir gehen davon aus, dass wir die Kapazitäten deutlich erhöhen müssen“, sagt Jürgen Hölsken mit Blick auf die Neubebauung im Stadtteil, gerade am katholischen Teilstandort an der Pestalozzistraße. „Vielleicht können wir das ehemalige Albrecht-Düerer-Berufskolleg reaktivieren“, so Hölsken, der den Teilstandort aber erst mal so weiterlaufen lassen und erst über eine Eigenständigkeit der Schule nachdenken will, wenn die Schülerzahlen aus den Neubaugebieten sichererer prognostiziert werden können. Die Grundschule in Lörick sei frühzeitig erweitert worden mit Blick auf den Bau an der Hansaallee und den Böhlerpark, für das Schuljahr 2020/21 habe es 69 Anmeldungen gegeben, Platz ist für 116.