Kinos in den Stadtteilen : Im alten Kino an der Grafenberger Allee wird heute gebetet

Im alten Kino an der Grafenberger Allee wird heute gebetet

Kinos in den Stadtteilen

Im Jesus-Haus an der Grafenberger Allee wurden früher Filme gezeigt. RP-Foto: Ingel. Foto: Marc Ingel

Wo heute das Jesus-Haus an der Grafenberger Allee 51-55 einer christlichen Freikirche die Liebe Gottes weitergeben möchte, war früher einmal ein Lichtspieltheater. Die Wintergarten Unterhaltungsbetriebe hatten im Juli 1954 beim Bauaufsichtsamt den Antrag eingereicht, das im Krieg zerstörte Gebäude inklusive eines Kinos wieder aufbauen zu dürfen.

Das wurde genehmigt, der Architekt Hanns Rüttgers entwarf einen Saal im Obergeschoss mit 554 Sitzen und Ladenlokalen und Gastronomie im Erdgeschoss. Mit dem Film „Wiedersehen in Monte Carlo“ wurde das Filmtheater „Der Wintergarten“ im März 1955 eröffnet. In dem Film spielte die amerikanische Opernsängerin Patrice Munsel die damals berühmte australische Sopranistin Nellie Melba. Bis zu viermal am Tag lief der Streifen nach der Premiere.