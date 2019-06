Stadtbezirk 4 : Fußballturnier der linksrheinischen Grundschulen

Die Grundschule Lörick organisiert seit Jahren das Grundschul-Fußballturnier im Linksrheinischen. Schüler der dritten und vierten Klassen nahmen teil.

(tino) Es gab fast alles, was auch in der höchsten deutschen Fußballliga passiert. Freistöße, ein Eigentor, Eckbälle, Laufduelle, technische Tricks, Fans mit anfeuernden Gesängen, Torwartparaden, Torjubel, Kopfbälle, Konter, Fehlpässe, Traineranweisungen und noch vieles mehr. Nur zwei Sachen gab es nicht: Abseits und absichtliche Fouls. „Vor dem Turnier haben wir an alle eine klare Ansage gemacht: Fair Play ist das wichtigste“, erläutert Dani Schur. Die Lehrerin an der Gemeinschaftsgrundschule Lörick organisiert seit mehreren Jahren das Grundschul-Fußballturnier der linksrheinischen Stadtteile. „Es ist schön, dass sich alle auf dem Platz dann auch fair verhalten haben“, so Schur. Das war aber nicht selbstverständlich, denn wenn 80 Schüler der dritten und vierten Klassen aus fünf Schulen (Lörick, Heerdt, Bodelschwingh, Niederkassel, Don Bosco) voller Leidenschaft und stark engagiert dem Ball hinterherjagen, können die Emotionen auch schon mal höherschlagen.