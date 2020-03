Aktion ungewöhnlich erfolgreich : Viele Interessenten für das Catz-Café

Düsseldorf Schenkung erfreut sich großer Nachfrage. Größtenteils melden sich Frauen.

Seit Donnerstag (12. März) war die Nachricht in der Welt: Das vor zwei Jahren eröffnete Catz-Café an der Münsterstraße in Pempelfort soll verschenkt werden. Am liebsten – wenn es nach dem Betreiber Nicolas Pothmann geht – an einen Katzen-Fan, der das gesamte Interieur und die fünf Katzen aus dem Tierheim behalten will. Zahlreich sind die Reaktionen im sozialen Netzwerk Facebook. Eine Userin etwa fragt: „Und was ist mit den Katzen. Wer sorgt dafür, dass sie in gute Hände kommen?“, doch dafür hat Poothmann schon gesorgt: Sie kämen im Falle des Falles in gute Hände, verspricht er. Der Gastro-Berater Markus Eirund, der bei der Vermittlung hilft, hat schon gut 30 „Bewerbungen“ vorliegen, wie er auf Nachfrage sagt. „Fast alle sind von Frauen, was mich nicht überrascht, ich habe auch ein bisschen damit gerechnet.“ Eine E-Mail klinge schon mal besonders vielversprechend: „Mir schrieb eine Frau, die sagt, dass sie zwar sehr glücklich in ihrem Job ist, aber Katzen über alles liebt. Sie hat selber zwei, die ihr zuliefen, und ihr großer Traum war es schon immer, ein Katzen-Café zu führen.“ Sollten es die strengen Tierschutz-Auflagen erlauben, dann wäre es auch durchaus denkbar, dass diese Katzen auch mit in dem Café leben, wie es sich die „Kandidatin“ wünscht.