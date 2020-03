Sportbauprojekt in Benrath : Zwei Klagen gegen den Bau der Eissporthalle

Sportbauprojekt in Benrath

Benrath Die alte Eissporthalle in der Paulsmühle soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz baut diese an der Kappeler Straße im Auftrag der Stadt.

(rö) Gegen die Baugenehmigung für die Eissporthalle Benrath sind Anfang November zwei Nachbarschaftsklagen eingereicht worden. Das berichtete die Verwaltung in der Sitzung des Sportausschusses. Allerdings geht die Stadt derzeit nicht davon aus, dass diese Klagen unmittelbare Auswirkungen auf die Fertigstellung der neuen Eissporthalle an der Kappeler Straße haben werden. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Kläger diese „noch nicht eingehend begründet habe“, wie es in einem schriftlichen Statement der Verwaltung heißt.