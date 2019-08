Lokal in Düsseldorf : Das Restaurant Rosati ist wieder geöffnet

Pino Fusco (Mitte) mit seinen Söhnen Roman (l.) und Fabio. Foto: RP/Brigitte Pavetic

Düsseldorf Eigentlich wollte der neue Betreiber des Rosati, Pino Fusco, das Restaurant in Golzheim ohne viel Aufhebens wieder eröffnen. Dann sagten sich aber spontan Freunde und Weggefährten an, so war die Bude am Donnerstagabend voll.

Das Rosati hatte einmal eine Glanzheit. Fusco will es wieder dorthin bringen. „Die Preise sollen bezahlbar sein. Das Rosati ist mein Alterswerk“, betont Fusco, der noch andere Läden in Düsseldorf führt. Er übernahm das Restaurant Rosati – dessen Besitzer Santo Sabatino ist seit Juli 2017 spurlos verschwunden.

Dirk Lindner wünschte persönlich alles Gute. Das Haus, in dem sich das Rosati befindet, gehört zum Lindner-Immobilienportfolio. Logo und Name bleiben – 5000 Teller übernahm Fusco vom Vorgänger. Sein Bruder Salvatore, ein erfolgreicher Coiffeur, spendierte ein Meer von Blumen für die Rosati-Renaissance. Gladiolen, Fuscos Lieblingsblumen, waren auch dabei. Pianist Franz Mahee spielte Lounge-Musik am Piano.

(bpa)