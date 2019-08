Verbesserung ÖPNV : Bessere Anbindung an Wildpark

Bislang gibt es keine Buslinie, die regelmäßig am Eingang hält. Das soll sich ändern.

Sowohl die linksrheinische Bezirksvertretung 4 (BV4) wie auch die für Mörsenbroich, Rath, Unterrath und Lichtenbroich zuständige BV6 haben sich mit einer besseren Anbindung des Wildparks durch den ÖPNV beschäftigt. Die BV4 möchte, dass eine dauerhafte Verbindung aus dem Linksrheinischen in den Sommermonaten bis zum Wildpark in Grafenberg geschaffen wird. Nach ihren Vorstellungen könnte das mit dem Metrobus M2 erfolgen. Dessen Linienverlauf müsste dafür leicht verändert werden und mit einem kleinen Umweg vom Nikolaus-Knopp-Platz kommend am Ende des Mörsenbroicher Weges auf die Fahneburgstraße, Rennbahnstraße, Bergische Landstraße zur Burgmüllerstraße führen.

Eine direkte Verbindung von Mörsenbroich oder Oberkassel zum Wildpark wird es wohl auch künftig nicht geben. Von der Verwaltung und der Rheinbahn wird nun aber geprüft, ob und in welchem Umfang die Buslinie 894 für eine dauerhafte Anbindung genutzt werden kann. Die Linie verkehrt bislang nur bei Veranstaltungen an der Rennbahn und führt von der Burgmüllerstraße (Staufenplatz) zur Haltestelle Rennbahn. Zunächst würde die Linie in einem Probebetrieb fahren. „Denkbar wäre eine Bedienung im 60-Minuten-Takt montags bis freitags und im 30-Minuten-Takt am Wochenende zwischen 8.30 und 19.30 Uhr im Sommerhalbjahr, bzw. bis 17.30 Uhr im Winterhalbjahr“, teilt die Verwaltung mit. Eine Umsetzung sei aber frühestens zum Fahrplanwechsel im 1. Halbjahr 2020 möglich. Die vorgeschlagene Verlängerung der Metrobus-Linie wird hingegen abgelehnt, da „mit einer langen Umwegführung eine nicht akzeptable Reisezeit für die derzeitigen Kunden verbunden“ sei, sagt die Verwaltung.