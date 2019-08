Freizeittipp : Ein Pferderenntag der Extraklasse

Düsseldorf Spannende Pferderennen, ein unterhaltsames Programm und modische Hüte gibt es am Sonntag beim Henkel-Renntag auf dem Grafenberg.

Der Henkel-Preis der Diana bietet auf der Galopprennbahn in Grafenberg Spitzensport und einen familiären Erlebnistag zugleich. Zu dem gemeinsam mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein veranstalteten traditionsreichen Rennen (1857 erstmals in Berlin Tempelhof ausgetragen) reisen die besten dreijährigen Vollblutstuten aus dem In- und Ausland an, um auf der 2200 Meter langen Strecke um ein Preisgeld von 500.000 Euro zu kämpfen – so viel wie bei keinem anderen Stutenrennen in Deutschland.