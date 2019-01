Gastronomie: Edel-Italiener Rosati hat jetzt geschlossen

Düsseldorf Der Fall um den 2017 spurlos verschwundenen Santo Sabatino bleibt mysteriös. Nun wurde ein weiterer seiner Läden geschlossen: das Rosati.

Und wieder ist ein Traditionslokal Geschichte. Das Rosati an der Felix-Klein-Straße in Golzheim hat vor Weihnachten geschlossen. Der Pächter habe seit Monaten keine Miete mehr bezahlt, erklärte Dirk Lindner als Vertreter der Eigentümer. Zu weiteren Details wollte er sich aber nicht näher äußern, da zurzeit ein juristisches Verfahren läuft.

Vor fast 40 Jahren gründeten die Brüder Remo und Renzo Rosati den Nobel-Italiener. 2015 gaben sie auf. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten übernahm Santo Sabatino das angesagte Restaurant mit gehobener Küche – bis zum Sommer 2017. Da verschwand der Szenewirt mitten in der Nacht aus seiner Villa in Mülheim. Seitdem fehlt von dem Italiener jede Spur, es gibt zahlreiche Spekulationen. Nach dem mysteriösen Verschwinden übernahm seine Tochter Anna die Geschäfte. Anfangs soll es auch noch gut gelaufen sein. Vor drei Monaten schloss schon die Rosati-Dependance in Köln. Kenner der Gastroszene glauben, dass bald auch das Bocconchino im Medienhafen, das auch zu Sabatinos Mini-Imperium gehört, schließt.