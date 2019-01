Die Benrather Einkaufsstraße : Drogerie Rossmann zieht in Elanza-Leerstand

In der Einkaufsstraße Hauptstraße in Benrath gibt es viele kleine und inhabergeführte Geschäfte. Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Der Inhaber des Café Röstzeit hofft darauf, dass er bald eröffnen kann. Die Gastrokette Extrablatt würde gerne kommen.

Mittagszeit ist auch in Benrath Essenszeit. Doch seit Jahresanfang gibt es ein kulinarisches Angebot weniger in der Fußgängerzone. Im Schaufenster von „Fischkost Benrath“ hängt ein Zettel: „Liebe Benrather, liebe Kunden, wir bedanken uns bei Ihnen allen für über 30 Jahre Treue und wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2019“ heißt es dort. Ratlos stehen zwei potenzielle Kunden vor dem Laden, ein älterer Herr und eine junge Dame, sie sind sich unschlüssig, ob das heißt, dass der Fischladen nie wieder aufmachen wird. Schade wär’s drum, sagen sie unisono und der Senior fügt hinzu: „Wir werden in 20 Jahren nirgendwo mehr Fußgängerzone haben. Das Internet macht das alles kaputt.“ Gestern haben Arbeiter begonnen, das Geschäft leerzuräumen.

Noch ist das Angebot in der Fußgänger breit aufgestellt: Es gibt unter anderem Boutiquen, Schuhgeschäfte, Juweliere, Bäcker, Friseure, Spielwarengeschäfte, Apotheken, einen normalen und einen Bio-Supermarkt, zwei Metzger, ein Einrichtungsgeschäft, einen Buchladen, ein Taschengeschäft, einen Bastelladen, ein Stoffgeschäft und einen Elektro-Laden.

Info Gehen Sie gerne in Benrath einkaufen? Mitmachen Uns interessiert Ihre Meinung: Gehen Sie gerne in Benrath einkaufen? Fehlt Ihnen ein Angebot? Würde Ihnen ein Bauernmarkt gefallen? Schreiben Sie uns: per E-Mail an benrath@rheinische-post.de, Sie können faxen unter 0211 7110829 oder zwischen 12 und 13 Uhr unter 0211 7110824 anrufen

Doch es gibt auch Geschäftsaufgaben und Leerstände: Zum Jahresende hat sich das Ehepaar Rossdeutscher entschieden, den Fischladen aufzugeben. Geplant war das schon seit längerem. Das kleine Häuschen, in dem das Geschäft untergebracht war, soll abgerissen und anschließend an dieser Stelle ein Neubau in der Höhe des Nachbarhaus angebaut werden.

Das Geschäft Fischkost Benrath ist seit Jahresende zu. Das Häuschen soll nun abgerissen werden, ein höherer Neubau ist geplant. Foto: Andrea Röhrig

Wie gut, dass zumindest am Ende der Fußgängerzone alles in Ordnung ist. In den Temma-Biomarkt ist im April nahtlos der Superbiomarkt eingezogen. Und gleich nebenan in der Buchhandlung Dietsch geht es nach dem Rückzug von Ulrich und Ursula Ohm mit den beiden neuen Eigentümerinnen Claudia Hoferer und Nicole Albrecht weiter. Nicht auszudenken, wenn einer dieser beiden Läden zugemacht hätte.

In dem früheren Barrique-Ladenlokal hat sich eine Thai-Massage angesiedelt. Gleich gegenüber sind die Fenster eines Geschäftes zugeklebt. Wer trotzdem einen Blick in das neue Café Röstzeit am Harry-Piel-Platz erhaschen kann, erkennt, dass alles so aussieht, als könnte schon am nächsten Tag Eröffnung gefeiert werden. Das dachte sich auch Inhaber Jörg Plümacher, Gründer der Kette „Röstzeit“. An der Oststraße eröffnete er sein erstes integriertes Kaffee mit Bohnen-Verkauf; das hat er inzwischen an eine Mitarbeiterin im Franchising übergeben, und auch in Hilden ist er inzwischen zu finden. „Beinahe täglich fragen mich hier die Kunden, wann denn in Benrath Eröffnung ist“, erzählt er. Er hofft nun endlich Ende Januar, Anfang Februar die Ladentür aufschließen zu können.

Das hintere Ende der Fußgängerzone wird normalerweise belebt durch die Buchhandlung Dietsch und den Super-Biomarkt. Foto: Andrea Röhrig

Seit über fünf Monaten liegt sein Antrag beim Bauaufsichtsamt. Es geht um einen zusätzlichen Rettungsweg. Da hatte für den Friseurladen, der da vorher drin war, keiner nach gefragt. „Doch nun habe ich erfahren, dass sich die behördlichen Vorgaben zum Jahresanfang geändert haben sollen und ein zweiter Rettungsweg nun nicht mehr nötig ist“, sagt Jörg Plümacher und hofft nun darauf, dass das Amt ihm endlich die Erlaubnis zum Öffnen erteilt. Benrath habe er sich ausgesucht, weil es eine gemütliche Einkaufszone habe und es nette Geschäfte gebe.

An den Benrather Einkaufsstandort glaubt auch der Eigentümer des Jugendstil-Hauses, das schräg gegenüber zum Fischhaus liegt. Dort waren früher ein Frozen-Joghurt-Geschäft und ein Tee-Laden. Er hat als ersten Schritt die beiden kleineren nebeneinander liegenden Läden zu einem vereint. Und nun, so erzählt er, ist er guter Hoffnung, dass in das 80 Quadratmeter große Geschäft zum 1. April ein inhabergeführtes Mode-Geschäft einzieht. „Das ist zu 90 Prozent sicher“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Viel habe er in den vergangenen Monaten in das Ladenlokal investiert, unter anderem habe er eine Brandschutzdecke einziehen müssen. Wie viele andere Menschen, die am Einkaufsstandort Benrath interessiert sind, möchte er gerne wissen, wie es mit dem ehemaligen Beka am Benrather Marktplatz weiter geht.

Im März vergangenen Jahres zog Elanza nach einem kurzen Gastspiel wieder aus dem früheren Beka (Benrather Kaufhaus)aus. Foto: Andrea Röhrig

Nach der Strauss-Insolvenz zog in das große Eck-Haus Textiler Elanza ein, der nach wenigen Monaten pleite ging. Seit März steht das rund 700 Quadratmeter große Geschäft leer. Da Starkstromleitungen gelegt wurden, kann sich Melina Schulze, Vorsitzende der Händlergemeinschaft Aktionsgemeinschaft Benrath, vorstellen, dass dort eine Gastronomie einzieht. Doch eine Filiale der Kette Extrablatt wird es nicht sein. Deren Expansionschef berichtet zwar davon, dass es vor einiger Zeit Gespräche mit dem Eigentümer gegeben habe, aber es zu keinem Abschluss gekommen sei. „Wir wären gerne gekommen, Lage und Fläche wären optimal für uns“, heißt es. Und er fügt hinzu: „Wenn Sie einen passenden Standort wissen, dann melden Sie sich gerne.“

Doch da die Gastronomiekette, die ebenfalls in Hilden eine Dependance hat, nicht die gesamte Fläche hätte übernehmen wollen und zudem dafür kostenintensive Umbauten, wie etwa den Einbau eines Fettabscheiders, hätten gemacht werden müssen, hat sich die österreichische Eigentümergemeinschaft für einen anderen Mieter entschieden: die Drogeriekette Rossmann. Auf Anfrage heißt es aus deren Unternehmenszentrale: „Rossmann hat einen Mietvertrag für das Objekt an der Hauptstraße 21 abgeschlossen. Die Räumlichkeiten sollen bis spätestens März an uns übergeben werden. Wir gehen davon aus, dass die Umbaumaßnahmen einige Wochen dauern. Realistisch scheint ein Eröffnungstermin im zweiten Quartal beziehungsweise zur Mitte des Jahres zu sein. Wir planen eine Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern.“

Das Röstzeit hatte Probleme mit dem Brandschutz. Foto: Andrea Röhrig

Damit wird der Drogeriemarkt Rossmann, die vor Jahren schon einmal eine Filiale in Benrath, direkt neben dem heutigen Rewe-Supermarkt, unterhielt, in direkte Konkurrenz zu dm gehen, deren Filiale sogar in Sichtweite liegt. AGB-Chefin Melina Schulze hätte sich lieber ein kleines Kaufhaus mit einer Angebotspalette für Benrath gewünscht, wie eine Filiale der niederländischen Kette Hema, die unter anderem auch im Neusser Rheinpark Center vertreten ist. Im Dezember hat zudem der Telekom-Laden die Fußgängerzone verlassen. Dort war zum Jahresende der Mietvertrag ausgelaufen. Informationen, dass dort eine Filiale von Ernsting’s Family einzieht, konnten sich gestern nicht überprüfen lassen.