Umzug in die Stadtmitte : UBS-Bank jetzt im neuen Carlsquartier

Andreas Bretschneider auf der Dachterrasse des neuen UBS-Standortes mit Blick auf das gegenüberliegende Walzstahlhaus Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Das Schweizer Bankhaus hat Flächen in einem der prominentesten Büro-Neubauten der Stadt gemietet. 30 Mitarbeiter des Unternehmens sind jetzt an der Kasernenstraße tätig.

Die internationale Großbank UBS ist mit ihrer Düsseldorfer Niederlassung ins Herz der Stadtmitte und des Bankenviertels gezogen: Die neuen Büroflächen befinden sich an der Kasernenstraße im neu geschaffenen Carlsquartier. Dort hat UBS 1700 Quadratmeter über drei Etagen langfristig angemietet. Das Gebäude am alten Standort der Verdi-Zentrale an der Ecke zur Bastionstraße wurde vom amerikanischen Immobilienunternehmen Hines im Joint-Venture mit einem deutschen Versorgungswerk entwickelt. „Für uns war es wichtig, dass wir einen Platz finden, der klar für Düsseldorf steht – aber eben nicht als klassische Kö-Bank“, sagt der Düsseldorfer Niederlassungsleiter Andreas Bretschneider.

Die Bank, die seit drei Jahrzehnten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vertreten ist, hatte vorher ihre Büros an der Cecilienallee. Das Hauptmanko dieses Standorts waren Bretschneider zufolge die fehlenden Parkplätze, die bei manchem per Auto anreisenden Kunden zum echten Stressfaktor geworden seien. „Das muss einfach funktionieren“, sagt er. Im Carlsquartier gehört nun eine Tiefgarage zu den Büros, neben der urbanen Lage ein entscheidenden Plus des Neubaus, an dem stellenweise noch gewerkelt wird. Eingerichtet ist alles klassisch, aber nicht altmodisch plüschig; praktisch, aber dabei offensichtlich hochwertig, dunkles Holz, lederüberzogene Stühle. Das allerdings ist keine Eigenheit des Standortes, sondern die übliche Gestaltung der neueren UBS-Niederlassungen. Nur hier in Düsseldorf gibt es dagegen die Konferenzräume, die nach großen Komponisten benannt sind.

Info Bankenviertel entwickelt sich weiter Carlsquartier Das von den SOP-Architekten entworfene Gebäude an der Kasernenstraße/Bastionstraße hat 4150 Quadratmeter Fläche. Nachbarschaft Hines entwickelt auch das benachbarte Gebäude an der Kasernenstraße, in das die Großkanzlei CMS Hasche Sigle einziehen wird.

Die internationale Großbank UBS mit Zentrale in Zürich gehört weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und betreut vermögende Privatkunden und Familien. Nachdem 2016 auch die Niederlassungen in Bielefeld und Köln mit der in Düsseldorf zusammengezogen wurden, betreuen die Mitarbeiter von hier aus nun ganz Nordrhein-Westfalen. „Die Stadt hat hier im Land ja eine große Tradition als Bankenzentrale“, sagt Bretschneider. Verschiedenste Veranstaltungen bietet das Institut aber auch weiterhin in anderen NRW-Großstädten an. Von den Kunden der Niederlassung kommen nicht wenige übrigens tatsächlich auch aus Düsseldorf selbst, „die Stadt hat eine hohe Vermögensdichte.“