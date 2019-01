Antrag: Stadt prüft Toilette am Werstener Kreuz

Wersten Bereits vor zwei Jahren wurde die Anfrage für eine öffentliche Toilettenanlage gestellt. Nun kam die Antwort – der Sachverhalt werde geprüft, heißt es. Bezirkspolitiker reagierten enttäuscht.

Manchmal dauern Prozesse bei der Stadtverwaltung etwas länger, als man es erwarten würde. So auch im Fall einer Anfrage der Bezirksvertretung (BV) 9. Die dortige CDU-Fraktion bat im Jahr 2016 die Stadt darum, eine öffentliche Toilettenanlage am Werstener Kreuz installieren zu lassen. „Dort befindet sich ein Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs“, sagt CDU-Ratsherr Peter Blumenrath. Er und seine Parteifreunde wünschen sich daher dort eine selbstreinigende, öffentliche Toilette mit Gebühr, wie es sie beispielsweise schon am Kamper Acker und in Benrath am Marktplatz gibt, insgesamt 17 im Stadtbezirk 9.