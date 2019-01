Bürgermonitor: Wieder Dauerkrach am Abstellbahnhof

Eller Erste Ergebnisse der Lärmmessung am Abstellbahnhof in Eller hätten im Herbst 2018 vorgelegt werden sollen. Bisher gibt es aber keine Rückmeldung.

Fast 100 Stunden am Stück stand neben Karl Lehmanns Wohnung eine Lok, deren Motor fast ununterbrochen lief. Tag und Nacht. Auch am Wochenende. Donnerstagabend fing es an, am Montagabend war endlich Ruhe am Abstellbahnhof in Eller. Verzweifelt hat Lehmann in der Zeit versucht, einen Verantwortlichen ans Telefon zu bekommen. Er rief bei der Bundespolizei an, die ihm nicht helfen konnte. Er rief bei der Polizei an, die ihm auch nicht helfen konnte. Er suchte einen Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn an der Willi-Becker-Allee, wurde von dort nach Münster verwiesen. „In Münster sagte man mir, die Lok sei defekt“, erzählt Lehmann, der nicht zu den Beschwerdeführern am Speyer- und Grüner Weg gehört, der sich bisher zurückgehalten hat. „Weil man ja weiß, wohin man zieht, es okay ist, wenn auch mal nachts gearbeitet wird, es mal laut ist“, sagt er. Aber die vier Tage zwischen Donnerstag- und Montagabend waren für den Anwohner fast unerträglich.