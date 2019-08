Stadtteil-Check Düsseldorf-Itter : Ein Hoch auf die Gemeinschaft

Wer sich engagieren will, ist in Itter herzlich willkommen. Die Alteingesessenen sind mit der katholischen Gemeinde und den St.-Hubertus-Schützen eng verbunden.

Mit kurzen Unterbrechungen lebt der heute 67-jährige Paul Hassel schon sein ganzes Leben in Itter. „Anderthalb Jahre habe ich beruflich im Westerwald gewohnt, das war noch ländlicher als hier, und es hat mich schnell wieder zurück gezogen“, erzählt Hassel. Für ihn ist Itter „sein Dorf“, seine Heimat – die sich allerdings in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat.

„Es gab mehrere Siedlungswellen in den 1960er und 1970er Jahren, aber auch in den letzten Jahren, die das Gesicht von Itter geprägt haben“, erzählt Hassel. Die kleinen Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe, von denen ein Großteil des Dorfs früher gelebt hatte, seien fast vollständig verschwunden. Die ersten Neubauten habe die Kirche initiiert, und die Zugezogenen hatten ein enges Verhältnis zur Gemeinde und dem Dorfleben. Das sei bei den späteren Ansiedlungen nicht immer der Fall. „Viele der Neuen wollen sich nicht mehr langfristig an die Vereine im Ort binden“, sagt Hassel, der selbst in der Gemeinde aktiv ist. Und auch die Nahversorgung im Dorf ist schlechter geworden. „Im Grunde gibt es gar nichts mehr vor Ort. Die nächste Kneipe ist in Holthausen, und zum Einkaufen bleibt uns nur noch der Hofladen, der dreimal in der Woche geöffnet ist.“