Angemerkt : Lieber 30 als Umweltspur

Düsseldorf Aachen macht es vor. Dort wird das Tempo in der Innenstadt auf 30 reduziert. Ziel ist es, den Verkehr im Fluss zu halten, um Emissionen zu reduzieren.

Dieselfahrverbote drohen nicht nur in Düsseldorf. Auch andere Städte und Kommunen müssen kreativ werden. Während Düsseldorf mit den Umweltspuren den Verkehr in weiten Teilen der Stadt lahmlegt, setzt Aachen auf ein anderes Pferd, nach dem Motto: „Runter vom Gas für bessere Luft“. Dort soll im November im Stadtzentrum auf allen Straßen die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert werden, auf vielen Anwohnerstraßen ist schnelleres Fahren ohnehin nicht erlaubt. Damit dürfte der Verkehr im Fluss bleiben, was sich positiv auf den Schadstoffausstoß auswirken würde. Die meisten Emissionen entstehen beim ständigen Bremsen und Anfahren – so wie es in Düsseldorf durch die Umweltspuren der Fall ist. Zumindest auf den Zubringer-Routen in die Stadt.