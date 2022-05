Drei Meter hohe Radschläger-Skulptur : Hommage an der Hochschule Düsseldorf für bekannten Radschläger-Künstler

Der bekannte Radschlägerwürfel von Friedrich Becker Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf In einem Festakt wird am Mittwoch der Düsseldorfer Künstler und Professor Friedrich Becker gewürdigt. Eine drei Meter hohe Skulptur soll auf dem Campus an den Freigeist erinnern, dessen Arbeiten international mehrfach gewürdigt wurden.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Der Radschläger gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Düsseldorfs. Und der Düsseldorfer Goldschmiedekünstler Friedrich Becker entwickelte 1960 das eine Design für den Radschläger, wie er in verschiedensten Objekten und an unterschiedlichsten Orten in der Stadt zu sehen ist – etwa als Radschlägerwürfel-Skulptur oder integriert in die Oberbürgermeisterkette.