Versorgung in Düsseldorf : Streik an der Uni-Klinik setzt Krankenhäuser unter Druck

Düsseldorf Der Ausstand an der Uni-Klinik belastet die übrigen Krankenhäuser in Düsseldorf. Die Notaufnahmen müssen teils für den Rettungsdienst abgemeldet werden.

Die Notaufnahmen an den Düsseldorfer Krankenhäusern sind wegen des Streiks am Uni-Klinikum (UKD) überlastet und müssen teils für die Rettungsdienste schließen, auch Operationen müssen verschoben werden. Das ergab eine Umfrage unserer Redaktion. „Die aktuelle Situation ist mit der maximalen Belastung während der Pandemie vergleichbar, in einzelnen Bereichen ist sie sogar höher“, heißt es etwa vom VKKD, dem Verbund der katholischen Kliniken in Düsseldorf (Marienhospital, Vinzenz- und Augusta-Krankenhaus).