100.000 Besucher in Düsseldorf Lesefutter für Schnäppchenjäger beim Bücherbummel auf der Kö

Auffällig viele Kinderbücher lockten Eltern mit ihrem Nachwuchs an die Stände. Die Kleinen hatten eine feste Anlaufstelle mittendrin, statt nur dabei, wie in den vergangenen Jahren. Denn das Kinderlesezelt war vom unteren Teil der Kö an einen neuen Standort an der Girardetbrücke umgezogen. Mehrere kleine Verlage, wie Kramp, Aufmwasser, Windy oder My Own, stellten sich und ihr Sortiment vor. Zum Rahmenprogramm gehörten Konzerte der International Rotary Bigband@Jazzrally oder der HSD Bigband Düsseldorf, Kleinkunst und natürlich Lesungen unter anderem mit Michael Völkel, Isabelle Reiff oder Klaus Märkert auf mehreren Bühnen.