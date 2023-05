Freizeit im Düsseldorfer Süden Die ersten Sprünge ins Benrather Freibad

Die Wassertemperatur ist seit Energiekriese und Kostenanstieg immer eine Frage. Da die Becken in Benrath nun über Photovoltaik beheizt werden, ist die Temperatur tagesabhängig. Am Samstag betrug sie am frühen Nachmittag 24 Grad. „Es kann immer sein, dass es morgens noch kälter ist, weil ich das Becken über Nacht abkühlt“, so Fassbender, „aber an sonnigen Tagen brauchen wir gar keine Energie von außen und abends ist das Wasser angenehm warm.“