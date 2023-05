Opernpremiere „Hérodiade“ in Düsseldorf Wilder Ritt durch Zeit und Raum

24 Jahre vor Richard Strauss’ ungleich berühmterer Oscar-Wilde-Vertonung „Salome“ uraufgeführt, basiert Massenets fast dreistündige „Hérodiade“ auf der gleichen biblischen Geschichte, deutet sie jedoch gänzlich anders. Nicht nur, weil nun Salomes machthungrige Mutter Hérodiade zur Titelfigur erhoben wird, sondern auch in Bezug auf Salomé, deren nicht zuletzt in ihrem tiefen Glauben begründete Faszination für Johannes den Täufer zu aufopferungsvoller und sogar am Ende sogar erwiderter Liebe wird, was Luiza Fatyol und der Tenor Sébastien Guèze in der Rolle des Täufers Jean gesanglich mit schönster Innigkeit zelebrieren. In dem von Paul Milliet und Henri Grémont nach einer Vorlage von Gustave Flaubert geschriebenen Libretto ist es nicht Salomé, die den Kopf des Johannes fordert, sondern ihre Mutter Hérodiade. In ihren Zornesausbrüchen hat Mezzosopranistin Ramona Zaharia ihre stärksten Momente.