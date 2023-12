Remscheiderin hat zwei Bücher mit Wildbienen-Zeichnungen erstellt Die Klarheit und Ruhe des Bleistift-Strichs

Seit ihrer frühsten Kindheit zog Kathrin Wizisk mit ihren Eltern los in die Natur, um mit der Fotokamera wildlebende Tiere in ihrem Lebensraum zu fotografieren. „Wir sind auch durch ganz Europa gereist, waren in Irland und Island, um Vögel und Landschaften zu fotografieren“, erzählt die heute 41-Jährige. Sie lächelt und ihre Augen leuchten, wenn sie daran zurückdenkt. Sie sitzt in ihrem Arbeitszimmer im Remscheider Westen. Ein weißer Raum, minimalistisch eingerichtet, mit einem großen Schreibtisch am Fenster, der Blick – wie sollte es anders sein – hinaus ins Grüne. Wizisk hat diese ihr in die Wiege gelegte Leidenschaft für die Natur und ihr künstlerischer Blick auf die Welt nie verloren, sondern sogar weiterentwickelt.