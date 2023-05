Mitglied von Family 5 Moralische Instanz des Punk – Xaõ Seffcheque ist gestorben

Am Spielfeldrand und auf dem Fußballplatz bringt Xaõ Menschen zusammen, spielt stets im Mittelfeld. Wie im Bandgefüge ist er Schaltstelle, nie Superstar. Fan der Fortuna Düsseldorf mit Wohnsitz in Köln zu sein, ist für ihn kein Gegensatz. Der Grazer setzt sich über rheinische Rivalitäten hinweg. Punk bleibt seine Lebenshaltung. In einem Interview sagte er: „Wenn Du es nicht machst, macht´s ein anderer oder niemand. Aber Du musst es selber machen, wenn Du es willst.“