Top-Acts Culcha Candela und Kid Creole & The Coconuts Düsseldorf feiert ein Jazz-Wochenende

Düsseldorf · Keine Frage, Culcha Candela und Kid Creole & The Coconuts waren die Top-Acts der diesjährigen Jazz-Rally in der Landeshauptstadt. Aber auch die anderen der mehr als 60 Künstler und Bands wurden gefeiert. Für eine tolle Stimmung in der Stadt sorgten die zahlreichen Gratis-Konzerte.

29.05.2023, 11:43 Uhr

33 Bilder Rundgang über die Jazz-Rally 2023 in Düsseldorf 33 Bilder Foto: Olaf Oidtmann

Von Tino Hermanns