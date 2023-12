Lesetipps aus Dormagen Die schönsten Bücher für besinnliche Tage

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest laufen auf vollen Touren. Buchliebhaber freuen sich in dem ganzen Stress dann auf ein gutes Buch an ruhigeren Tagen. Die City-Buchhandlung, die Mayersche Buchhandlung und die Stadtbibliothek in Dormagen haben ihre persönlichen Leseempfehlungen zusammengestellt, die sich auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk eignen.