Musik in Düsseldorf : Auf Tour mit dem Uni-Chor

Die Konzertreise des Uni-Chors nach Asien hat Tobias Kemper mit der Kamera begleitet. . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Tobias Kemper begleitete den Chor der Heinrich-Heine-Universität auf eine Konzertreise nach Asien. Der dabei entstandene Film ist seine Abschlussarbeit an der Robert-Schumann-Hochschule.

Alles beginnt in Hörsaal 2A der Heinrich-Heine-Universität. Draußen die Gemälde von Roy Lichtenstein in Pop-Art, innen, auf dem Pult, das in der medizinischen Fakultät gewöhnlich der Präsentation von Präparaten dient, liegen eine Butterbrotdose, Noten, Reiseunterlagen. Daneben ein Keyboard, das den richtigen Ton angibt. Hier probt der Uni-Chor, 1989 gegründet, einem geistlichen, aber auch weltlichen Repertoire aus fünf Jahrhunderten verpflichtet und ausgestattet mit einer variablen Größe von 30 bis über 120 Sängern. Es ist die vorerst letzte Probe in gewohnter Umgebung.

Die von Maurice Ravel notierte Querflöte der ersten Takte seines Boléro wird von einem „Duwidu“ des Chores intoniert, ein letztes Warmsingen in Düsseldorf, ein Einsingen, kurz bevor der Chor mit dann insgesamt 66 Sängern unter Leitung der Dirigentin Silke Löhr aufbrechen wird zu einer rund dreiwöchigen Konzertreise nach Asien. Die hat Tobias Kemper mit seinem Film „Symphonie der Stimmen“, der Abschlussarbeit seines Studiums, dokumentiert. Der 26-Jährige belegte den Studiengang Musik und Medien an der Robert-Schumann-Hochschule, dem größten Institut der Düsseldorfer Hochschule mit derzeit über 200 Studierenden. Der rund 50-minütige Film ist seine Bachelorarbeit, entstanden in einer rund einjährigen Produktionsphase und montiert aus über 50 Stunden Rohmaterial, das Kemper mit einem fünfköpfigen Team drehte.

Info Den Film gibt es kostenfrei im Internet Plattform Auf der kostenlosen Plattform Vimeo zeigt das Institut für Musik und Medien einige an der Robert-Schumann-Hochschule realisierte Filme. Film Der Film von Tobias Kemper ist unter vimeo.com/328628903 zu sehen.

„Der Studiengang kombiniert ein künstlerisches Studium mit dem Bereich Medienproduktion“, erklärt Kemper die Inhalte seines Studienganges. Denn während er einerseits Jazz- und E-Gitarre studierte, erlernte er auch Aspekte der Ton- und Bildproduktion. Insbesondere das Lehrmodul der „AV-Produktion“, die audiovisuelle Komponente des Studiengangs, ermöglichte Kemper den Umgang mit Kamera-, Ton- und Schnitttechnik. Und weil Kemper selbst Musiker ist, erleichterte ihm das nicht nur den Zugang zu der Dirigentin und den Sängern des Chors, auch ein Grundverständnis der musikalischen Arbeit auf Tour war für ihn so zugänglich.

„Ursprünglich“, so erzählt Kemper, „wollte ich Tontechnik studieren, wollte also mein Geld mit der Produktion von Musik verdienen.“ Doch je mehr Einblick er in das Genre erhielt, umso interessanter wurde für ihn die Möglichkeit, Musik und deren Entstehen auch in bewegten Bildern zu begleiten und für Zuschauer aufzubereiten. „Ich will erzählen“, erklärt Kemper seinen dokumentarischen Ansatz, die Entstehung, aber auch Wirkung von Musik im Film zu begleiten. Und so dokumentiert „Symphonie der Stimmen“ einfühlsam die Reise des Uni-Chors nach Südkorea und Japan, nach Seoul, Tokyo und Kyoto. Unter der Fragestellung, wie der Chor in der Fremde singen wird, aber auch, wie die verschiedenen Generationen – der Chor ist altersgemischt und besteht sowohl aus Studierenden als auch aus Angehörigen und Mitarbeitern der Uni – mit den Strapazen einer solchen Reise umgehen, beleuchtet Kemper in seiner Tourdokumentation auch die unterschiedlichen Aspekte des Aufeinandertreffens der Kulturen.

Das Besondere: Kemper zeigt neben dem Alltagsleben der Musiker auf Tour insbesondere in ausgewählten Konzertsituationen und darin eingebetteten Interviewsequenzen mit den Sängern und der Dirigentin auch die emotionale Wirkung und Rezeption von Musik. Das wird besonders deutlich, als der Chor in Seoul das traditionelle koreanische Lied „Arirang“ als Zugabe singt. Das bis dahin eher verhalten wirkende Publikum singt dann lautstark mit. Während Tobias Kemper nach seinem Studium derzeit beim WDR arbeitet und Liveschaltungen aus Nordrhein-Westfalen, unter anderem für Nachrichtensendungen, realisiert, möchte er dem Genre des musikalischen Dokumentarporträts treu bleiben. Sendungen wie etwa die Dokureihe „Rockpalast Backstage“, in denen Künstler aus der Musikszene für einen Tag begleitet werden, reizen den Filmemacher besonders.