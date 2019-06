Schützenfest in Düsseldorf : In Hubbelrath hat die Idylle Pause

Ruhe vor dem Sturm im beschaulichen Hubbelrath. Foto: Marc Ingel

Hubbelrath Am Wochenende sorgt das Schützenfest im Dorf für ungewohnte Aktivität.

Und schon ist auch in Hubbelrath wieder ein Jahr rum, und das vielleicht wichtigste Ereignis im Dorf steht an: das Hubbelrather Schützenfest. Bekanntermaßen ticken die Uhren am östlichsten Rand von Düsseldorf etwas anders, geht alles sehr viel beschaulicher zu, was auch daran liegen dürfte, dass in der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Hubbelrath gerade einmal gut 70 Mitglieder organisiert sind. Da wird der eine oder andere auch gerne zweimal Schützenkönig im Verlauf seiner Karriere. Bei Prinz und Prinzessin gibt es in diesem Jahr ebenfalls bekannte Gesichter. Denn den Vogel in dieser Kategorie schoss im Vorjahr Marion Römer ab, sie ist also die aktuelle Prinzessin. Am Prinzenpaar hat sich dadurch aber nichts geändert. Denn ihr Freund Patrick Schrader war im Jahr davor Prinz – und fungiert fortan als Prinzgemahl.

Dass sich auch wieder Jüngere für das Schützenwesen interessieren, liegt daran, dass der Vorstand zuletzt das Programm ein wenig aufgepeppt hat. So steht am heutigen Freitag, 14. Juni, ab 20 Uhr nicht nur der Fassanstich im Zelt an, sondern auch die zweite Hubbelrather Bier-Pong-Meisterschaft, das kam im Vorjahr gut an. Da zudem DJ Hubert auflegt, ist garantiert, dass nicht nur ältere Schützen den Weg hinter das Bürgerhaus finden. So richtig los geht‘s dann am morgigen Samstag mit Gottesdienst (15.30 Uhr), Pfänderschießen (16 Uhr), Königs- und Prinzenschießen (18 Uhr) sowie dem Großen Zapfenstreich vor der Pfarrkirche St. Cäcilia (19 Uhr). Am Samstagabend steht der Königsabend an, da spielt „Silke zahlt“ – Cover-Rock vom Feinsten.