Porträt : Yoga für die Mittagspause

Sonja Mosandl hat sich mit ihrem Studio „Mattenfest“ einen Traum erfüllt. Foto: Martin Jepp/martinjeppp.de

Düsseltal Sonja Mosandl geht in Firmen und bietet dort Yoga an. In ihr Studio „Mattenfest“ im Zooviertel kommen aber auch Männer, um im „Kerle“-Kurs mal so richtig abschalten zu können.

Es war keine Liebe auf den ersten Blick, vielmehr führte der Zufall Sonja Mosandl vor gut zwölf Jahren zum Yoga, „obwohl ich eigentlich nicht an Zufälle glaube. Jedenfalls: Im Fitness-Studio fiel mein Kurs aus. Da ich schon mal da war, bin ich ersatzweise auf die Yoga-Matte gegangen – und scheiterte kläglich.“ Aber irgendwie war da was, etwas hat sie gepackt und nicht mehr losgelassen. Yoga wurde erst zum Hobby, dann zur Berufung. „Ich wollte wissen, was dahinter steckt, die Philosophie verstehen“, blickt Mosandl zurück. Ihr Mann half ein wenig nach, schenkte ihr 2013 zu Weihnachten einen Gutschein für eine Yogalehrer-Ausbildung. „Ich habe aber nicht im Traum daran gedacht, jemals zu unterrichten. Meine Ausbilderinnen bei Karmakarma haben nur mitleidig gelächelt. Das würden vorher alle sagen, meinten sie.“ Sie gab dann doch einen Kurs, nur für ein paar Freundinnen, in einem Raum in den Schwanenhöfen. Aus einem wurden zwei, später mehr. Und dann kam die Krise: „In meinem Job bei einer Werbeagentur ging alles schief, parallel der Stress mit den Yoga-Kursen, ich hatte einen Burn-out“, so die Mutter von zwei Kindern.

Das war endgültig der Wendepunkt im Leben von Sonja Mos­andl. „In so einer Situation überdenkt man natürlich sein Leben. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr in den Job zurückzukehren, stattdessen das zu machen, was mir Spaß bereitet. Ich wollte mich auf Yoga fokussieren.“ 2016 eröffnete sie mit einem Existenzgründer-Darlehen ihr Yoga-Studio, im Souterrain der Familien-Wohnung an der Schillerstraße. Der Name kam ihr über Nacht in den Sinn, nachdem sie am Abend zuvor noch erfolglos mit dem Art-Director und dem Texter ihrer ehemaligen Werbeagentur darüber gegrübelt hatte: „Mattenfest“. Viele Workshops und Weiterbildungen folgten, „der Weg des Lernens im Yoga endet nie“, betont die 50-Jährige. Auch ihre 19-jährige Tochter ließ sich anstecken, zusammen mit Louisa machte Sonja Mosandl in einem Crash-Kurs noch einmal die Grundausbildung auf Bali. Und die Yoga-Lehrerin setzte noch einen drauf, absolvierte eine Ausbildung als Business Coach. Denn: „Yoga und Coaching lässt sich wunderbar kombinieren, das Körperliche und das Mentale, es gibt jede Menge Überschneidungen“, hilft sie auf diese Weise Menschen zum Beispiel über Lebenskrisen hinweg. „Das ist aber keine Beratung. Ziel ist es vielmehr, dass der Kunde selbst auf die Lösung kommt, seine eigenen Ressourcen erkennt und so Platz für Neues schafft“, erklärt die Ausbilderin.

Info

Sonja Mosandl ist breit aufgestellt, bleibt aber bewusst klein. Maximal acht Personen besuchen ihre Kurse in Yin Yoga (eher ruhig-meditativ) und Vinyasa Flow (dynamischer, körperlicher und daher auch anstrengender). Damit nicht genug bietet sie „Kerle“-Yoga an. Auch das begann mit einem Weihnachtsgeschenk: „Meine Freundinnen haben ihren Männern eine Stunde bei mir geschenkt. Die kamen dann auch, meinten aber, sie würden das nur mir zum Gefallen mitmachen.“ Aber siehe da: Einige sind geblieben, andere hinzugekommen, eine Nische, die Mosandl besetzt. „Die reden dann oftmals zu Beginn von Fußball, aber wenn‘s losgeht, trauen sie sich tatsächlich, sich fallen zu lassen.“ Die Yoga-Lehrerin geht ebenfalls zu Firmen und bietet dort Stunden vor der Arbeit oder gerne in der Mittagspause an. „Das fördert das Teambuilding. Erst recht, wenn der Chef mitmacht“, weiß die Expertin.

Bei allem Herzblut, das Sonja Mosandl in ihre Berufung investiert, will sie keinesfalls nach außen dogmatisch wirken. „Ich kenne die Skepsis Yoga gegenüber, will auch niemanden bekehren. Was ich aber immer versuche, ist, eine persönliche Beziehung zu meinen Schülern aufzubauen“, erzählt die 50-Jährige. Sie will, dass die Menschen ein Stück weit glücklicher aus dem 90-minütigen Kurs kommen. „Man muss auch nichts können, etwa besonders gelenkig sein. Yoga ist kein Sport.“ Nur richtig zu atmen, das lernt man bei Sonja Mosandl auf jeden Fall. Und damit das Gesamtpaket am Ende stimmig ist, bekommt jeder Teilnehmer nach Kursende von der Lehrerin eine kurze Massage.