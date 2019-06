Pfingstbesuch in Kaarst : Chor aus Namibia berührt Kirchengemeinden

Die „Bridge Walkers“ aus Namibia haben in der Kirche St. Martinus ein Konzert gegeben. Die Zuschauer waren begeistert. Foto: Georg Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Auf gemeinsame Einladung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Kaarst waren die „Bridge Walkers“ aus Namibia am Pfingstwochenende zu Gast. Der Gospelchor begeisterte bei einem Konzert am Pfingstmontag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Diese Sänger brauchten keine Mikrofone und keine Noten. Ihre Sprache war die des Herzens: Das Konzert des Gospelchors „Bridge Walkers“ (Die über Brücken gehenden) aus Namibia in der Sankt Martinus Kirche am Pfingstmontag war auch in der zweiten Auflage nach 2018 ein voller Erfolg und begeisterte das Publikum. In farbenfrohen, mehrmals wechselnden Gewändern präsentierte der aus Frauen und Männern bestehende Chor mit ausdrucksstarken Stimmen einen Querschnitt seines Könnens: Von Gospel über traditionelle Gesänge, garniert mit adäquaten Tänzen und vollem Körpereinsatz kamen die Zuhörer in der gut besetzten Kirche auf ihre Kosten. In ihren selbst komponierten Stücken erzählen die „Bridge Walkers“ vom Alltag in ihrem Township Katatura. In der Zeit der Apartheid mussten Menschen schwarzer Hautfarbe in diesem Stadtteil von Windhoek leben. Diese eigentlich überwundene Situation ist heute noch zu spüren. Aber auch die Schönheit des Landes, die der dort lebenden Menschen und die Botschaft eines christlichen Lebens sind ebenso Thema.

Das Konzert wurde aber nicht nur von den „Bridge Walkers“ bestritten, sondern auch viele Kaarster wirkten mit. Vorausgegangen war ein vierstündiger Workshop im Pfarrzentrum von Sankt Martinus. Daran nahmen fünfzig Personen aller Generationen teil, die mit sichtlich Freude und großem Enthusiasmus die Stücke – allesamt unisono – mit dem „Bridge Walkers“ gemeinsam sangen. Das Besondere: Es wurde überwiegend in der Landessprache „khoe-khoe“ oder Damara/Nama gesungen, die aus vielen Klicklauten besteht. „Sechs Stücke haben die Teilnehmer in vier Stunden erarbeitet – es gab keine Noten, nur Textblätter“, berichtete Lena Rausch. Das sei schon eine beachtliche Leistung. Lena Rausch hat den Kontakt zum Chor hergestellt, den sie 2001 während ihrer Tätigkeit als Referentin für den Interkulturellen Bereich in der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) in Oldenburg kennenlernte. Damals führte eine Chorpartnerschaft mit dem Gospelchor des ESG sie zu einer dreiwöchigen Chorreise durch Namibia.

Info Chor entstand bei Austauschprogramm Gründung 1992 als Jugendchor im Rahmen eines Austauschprogramms. Name Seit 1997 heißt der Chor „Bridge Walkers“ und ist als christlicher Chor tätig. Leitung Johannes Frederick und Jeremias Doeseb. Weiteres Konzert Mittwoch, 12. Juni, um 18 Uhr Christuskirche Neuss.