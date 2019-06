Wandern in Düsseldorf : Eine Tagestour ans Meer

Düsseldorf Unser Autor ist gerne in der Natur unterwegs. Heute präsentiert er eine sommerliche Wanderung: Holland für einen Tag.

Innerhalb von drei Stunden ist Domburg von Düsseldorf mit dem Auto erreichbar. Durch den gemütlichen Ort mit den typisch holländischen Häusern geht es zunächst zum Strand. Dort kann man im Sommer über Holzstege wandern, oder barfuß durch den Sand. Vor allem unten am Meer, wo der Untergrund etwas fester ist, lässt es sich sehr gut gehen. Unsere Wanderung führt zum Ort Ostkapelle, wie Domburg ein beliebter Ferienort, allerdings etwas im Landesinneren gelegen. Sechs Kilometer sind es, immer am Strand entlang, das kühle Meer immer zur Linken. Entlang der Strecke laden mehrere Strandbuden zu einer Rast ein, von einfachen Lokalen bis hin zu schicken Restaurants mit Meerblick durch die Panoramafenster.

Bei gutem Wetter kann man sich während der Wanderung auch wunderbar in der Nordsee abkühlen, und die Wellenbrecher, die den Strand in regelmäßige Abschnitte unterteilen, sind ein beliebtes Fotomotiv. Auf der Höhe des Strandpavillons De Piraat verlässt man den Strand, geht ein Stück durch die Dünen und erreicht die Ausläufer des Ortes Oostkapelle. Dort gibt es einige einladende Rastplätze. Ein Tipp ist das Café Boschhoek, wo man nicht nur herrlich auf der überdachten Terrasse unter wildem Wein sitzen, sondern auch hinter dem Haus eine Runde Minigolf spielen kann.

Wer noch etwas Zeit hat, dem ist der gut halbstündige Weg in den Ortskern zu empfehlen. An der Dorpstraat 18 gibt es in dem Imbiss De Babbelaar die subjektiv leckersten Pommes der Niederlande. Danach geht es dann wieder in Richtung Strand, um den Weg zurück nach Domburg anzutreten.