Religion : 30.000 junge Gläubige feiern an der Messe

Düsseldorf Jugendliche aus Europa, Afrika und Amerika versammeln sich zum Jugendtag der Neuapostolischen Kirche, um gemeinsam ihren Glauben zu bekunden.

„Hier bin ich“ lautet das Motto des Internationalen Jugendtags der Neuapostolischen Kirche (NAK), der an Himmelfahrt begonnen hat und noch bis zum morgigen Sonntag in den Hallen der Messe Düsseldorf sowie in der Arena stattfindet. Bis zu 30.000 überwiegend junge Gläubige, gut erkennbar in blauen T-Shirts mit der Aufschrift „Here I Am“, aus Deutschland und Europa, aber auch aus Nord- und Südamerka, Afrika, Asien sowie aus Australien und Ozeanien sind nach Düsseldorf gekommen. Erste Gottesdienste wurden bereits am Donnerstag gefeiert. Sechs Messehallen haben sich in ein riesiges Jugendcamp verwandelt, wo nicht nur ein 300 Beiträge umfassendes Workshop-Programm zu allen möglichen Glaubensfragen stattfindet, sondern auch rund 12.000 Jugendliche nächtigen.