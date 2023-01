Biodiversität in Düsseldorf Aquazoo will Artenschutz-Euro kassieren

Im Aquazoo Löbbecke Museum soll ab 1. März der Artenschutz-Euro eingeführt werden. Damit würde der Aquazoo den Anforderungen der EU-Zoorichtlinie gerechter werden, denn die Aufgabe von modernen Zoologischen Gärten sei nicht nur die Erhaltungszucht von bedrohten Tierarten, sondern auch der Schutz der Lebensräume der bedrohten Tierarten vor Ort. Der Kulturausschuss hat sich mit dem Thema befasst. Als kommunaler Zoo müsse der Aquazoo sein Budget für Arbeiten an und im Institut nutzen, und habe darüber hinaus keine finanziellen Möglichkeiten, um Schutzmaßnahmen in den bedrohten Lebensräumen zu unterstützen, heißt es in der Vorlage der Stadt. Eine Idee, die bereits viele Zoos umsetzen, ist der freiwillige Artenschutz-Euro. Gästen müssten künftig beim Kauf eines Tickets im Aquazoo dem Artenschutz-Euro aktiv widersprechen, sonst zahlen sie einen Euro mehr Eintritt, der einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Biodiversität leisten soll.