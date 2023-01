Iran-Proteste Ein Nachtgebet mit politischer Botschaft

Shabnam Arzt berichtete während des politischen Nachtgebetes im Rahmen der Landessynode der evangelischen Kirche in St. Albertus Magnus in Golzheim von der aktuellen Situation im Iran. „Ich stehe im ständigen Austausch mit meinen Cousinen. Sie gehen auch auf die Straße. Gott sei Dank ist ihnen noch nichts passiert“, so Arzt. „Aber sie nehmen es in kauf, weil sie im Iran nichts zu verlieren haben.“ Das Motto der Proteste „Jin, Jiyan, Azadi“ (Frau, Leben, Freiheit) ist inzwischen weltbekannt.