Großeinsatz in Düsseldorf Mann wollte vom Kö-Bogen springen

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Donnerstag wahrscheinlich einen Suizid verhindert. Ein Mann stand auf dem Dach des Kö-Bogen II und wollte offenbar in die Tiefe springen. Er konnte aber gesichert werden, heißt es. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren am Nachmittag auf der Schadowstraße zu sehen, viele Passanten beobachteten das Geschehen.