Bauärger in Düsseldorf Am Carlsplatz ist die Straße wieder für Fernwärme aufgerissen

An samstägliche Staus auf den Straßen nahe dem Carlsplatz sind die Düsseldorfer gewöhnt. Der Andrang vieler Kunden und Ausflügler gehört zur Attraktivität der Stadt, vor allem vor dem Parkhaus am Carlsplatz knubbelt sich der Verkehr. Zur Nervenprobe machen Demonstrationen und Baustellen das Geschehen. Ärgerlich wird es für die Anlieger, wenn sie den Eindruck haben, eine Baustelle sei vielleicht vermeidbar gewesen. So ist jetzt die Benrather Straße vor dem Parkhaus aufgerissen, weil das Hotels Carls an der Ecke Benrather/Bilker Straße einen Fernwärmeanschluss bekommt. Nur: Den erhielt vor einem Jahr schon der direkt benachbarte Lidl-Markt, auch da war die Straße für Wochen aufgerissen.