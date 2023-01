Hauptbahnhof Düsseldorf Jugendliche sprüht mit Pfefferspray und flüchtet mit Zug

Zuletzt wurde am Mittwochabend ein 31-jähriger Mann zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul bei den Bundespolizeibeamten vorstellig. Dabei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Passau einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Reisenden verfügt hatte. Doch der in der Türkei lebende Mann konnte seine Reise ebenfalls fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro vor Ort begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 100 Tagen abwenden konnte.