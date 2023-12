Führung durch den Aquazoo Warum Clownfische immer als Männer schlüpfen

Auch oberhalb der Wasserfläche geht es zuweilen rabiat zu. In der Welt der Spinnen sind Männchen oft viel kleiner als die Weibchen, um sich zur Befruchtung an diese heranschleichen zu können. So werden sie nicht als potenzielle Beute bemerkt und gefressen. Dass die Gottesanbeterin ihren Partner häufig tötet, ist indes hinlänglich bekannt. „Manchmal reist sie ihm auch schon während der Paarung den Kopf ab“, erklärt Wefels. Aus diesem Grund funktioniert das Nervensystem der Männchen so, dass der Akt von dieser Tat nicht unterbrochen wird.