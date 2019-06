Wichtigstes städtisches Museum : Düsseldorfer Kunstpalast soll für 29,4 Millionen Euro saniert werden.

Düsseldorf Das bedeutendste städtische Museum, der Kunstpalast, soll schöner werden. Spektakulärste Neuerung: ein Café im Durchgang zwischen den Flügeln. Der Museumschef hat auch schon Ideen für eine neue Ausstellung.

Was ist geplant? Das Kunsthaus, das in den letzten Jahren wegen diverser Baumängel in den Schlagzeilen war, soll in einem großen Anlauf erneuert werden. Die Haustechnik, auf die rund 40 Prozent der Kosten entfallen, soll erneuert werden, die Fassade in Teilen saniert. Wie berichtet, will Direktor Felix Krämer das Museum darüber hinaus attraktiver gestalten – und hat dafür die Unterstützung von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) gewonnen.