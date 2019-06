Kulturzentrum : Die Brause in Düsseldorf feierte Abschied mit großer Party

Düsseldorf Große Abschiedsparty für die „Brause“: Der Düsseldorfer Kunst- und Kulturverein an der Bilker Allee musste aus den Räumen ausziehen. Damit ist jetzt Schluss mit dem kultigen Treiben in der Tankstelle. Nach 18 Jahren.

„Danke für 18 wundervolle Jahre, in denen wir bei dir mit Sinn rumhängen durften“, schreiben die Betreiber auf Facebook. „Danke für all die wunderbare Kunst, die du uns gezeigt hast.“ Und: „Danke für die tausend interessanten Gespräche, die wir bei dir führen durften und für dein soziales Engagement in der Gesellschaft.“ Damit sei in Friedrichstadt eine Institution der Sub- und Off-Kultur verloren gegangen.