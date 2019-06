Umweltamt warnt : Steigende Ozonbelastung in Düsseldorf

Düsseldorf Angesichts des warmen und sonnigen Wetters warnt das Umweltamt in Düsseldorf vor steigenden Ozonwerten. Insbesondere bei konstanten Hochdruckwetterlagen können hohe Werte erreicht werden. Diese können für bestimmte Personen gefährlich sein.

Tagsüber bauen sich dann Ozonkonzentrationen auf, die in den Abendstunden und nachts nur zum Teil wieder abgebaut werden. Infolgedessen reichert sich langsam Ozon an, sodass nach ein paar Tagen in den späten Nachmittagsstunden und am frühen Abend Ozonwerte oberhalb des Schwellenwertes von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht werden können.